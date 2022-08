El actor Sylvester Stallone siempre ha sido el pilar fundamental de la saga de Rocky, ya sea en sus películas principales o sus dos spin-off de Creed. Pero ahora, parece que ya no aparecerá más en las películas que están preparando y eso le enfada bastante.

Hasta ahora, el veterano actor había demostrado no tener ningún problema con Creed 3, la primera película de la saga en la que no participará. Pero no ocurre lo mismo con Drago, a pesar de que no culpa a su amigo Dolph Lundgren. Así lo explicó en sus redes sociales, informó cinemacomics.com