Se ofrece Guillermo del Toro a pagar las estatuillas y apoyar a los Premios Ariel

El ganador del Oscar resaltó en su twitt que él se ofrece a ayudar a la ceremonia tanto como le sea posible, además solicitó un diálogo con la Academia de Cine Mexicano, y Alejandra Frausto para ver que más hace falta.

“La academia y las películas que estimula, no son las que los bots usan como argumento, son las que pelean por tiempo en pantallas, y que mantienen nuestro cine. Esa forma de arte muy real y muy valorada y siempre en peligro. Yo le entro, he estado llamando a Leticia Huijara y la sigo para que me den un DM. Me sumo, no resto a nadie, hay que hallar soluciones, las culpas no sirven, las soluciones ayudan, vamos a ello, ah!! y Viva!!” resalta del Toro.

Esta respuesta de Guillermo de Toro, surge después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas diera a conocer que pasaba por momentos difíciles en lo que respecta a su aspecto financiero, anunciando oficialmente que había decidido suspender tanto la convocatoria como los procesos de inscripción al Premio Ariel 2023, hasta nuevo aviso.