El video se acompaña de la canción “Ya no somos ni seremos”, que salió a la luz el 17 de febrero, tras su ruptura con Belinda, situación que lo ha mantenido rodeado de escándalos.

“Súbanlo con el audio original, por favorrr”, pidieron.

“Él en Surutato y Belinda en Netflix”, comentaron en Tiktok.

Mientras que en Facebook hicieron comentarios sobre el lugar.

“Me da gusto que mi pueblo sea tan famoso!”, “Qué valor, yo no me animé ni a acercarme, me dio miedo de lo hondo que está”.

Este video fue retomado por la cuenta de TikTok de fans de Christian Nodal que tiene un alcance de más de 11 mil seguidores.

Recientemente Nodal confesó no tener la certeza de si su ruptura con Belinda sea definitiva y que sigue en contacto con ella, pese al rompimiento.

Tras esas declaraciones, han surgido rumores sobre una posible reconciliación. Aunque reveló tiene muchas amigas “con y sin derecho”.

El fin de semana, el cantante fue captado tomado de la mano a una joven, horas antes de un concierto que hizo en Honduras, como parte de su gira Forajido Tour.