‘Se prende’ Justin Bieber al ritmo de la banda sinaloense

Justin Bieber, reconocido cantante canadiense de pop y R&B, ‘se prendió’ al ritmo de la banda sinaloense y fue captado disfrutando y participando activamente en la música mexicana. Tras su reciente aparición bailando con un mariachi al ritmo de la icónica canción Hermoso cariño de Vicente Fernández, el intérprete fue visto tocando la tambora y cantando música de banda durante un encuentro deportivo en Los Ángeles, California. La estrella de 31 años, quien alcanzó la fama mundial con éxitos como Baby, Peaches y Sorry, ha mostrado a lo largo de su carrera interés por distintos géneros musicales. Además de su impacto en la música pop, Bieber se ha caracterizado por explorar estilos variados y colaborar con artistas de diferentes países, consolidando su presencia global.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa a Bieber disfrutando del repertorio de una banda en vivo, la cual tocaba en ese momento el tema El Farol, interpretado originalmente por Banda El Recodo. En un momento destacado del evento, el cantante se acercó al músico encargado de la tambora, tomó las baquetas y tocó junto a él durante varios segundos, señala elimparcial.com