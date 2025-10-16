‘Se prende’ Justin Bieber al ritmo de la banda sinaloense

Justin Bieber, reconocido cantante canadiense de pop y R&B, ‘se prendió’ al ritmo de la banda sinaloense y fue captado disfrutando y participando activamente en la música mexicana.
Tras su reciente aparición bailando con un mariachi al ritmo de la icónica canción Hermoso cariño de Vicente Fernández, el intérprete fue visto tocando la tambora y cantando música de banda durante un encuentro deportivo en Los Ángeles, California.
La estrella de 31 años, quien alcanzó la fama mundial con éxitos como Baby, Peaches y Sorry, ha mostrado a lo largo de su carrera interés por distintos géneros musicales. Además de su impacto en la música pop, Bieber se ha caracterizado por explorar estilos variados y colaborar con artistas de diferentes países, consolidando su presencia global.
En los videos difundidos en redes sociales, se observa a Bieber disfrutando del repertorio de una banda en vivo, la cual tocaba en ese momento el tema El Farol, interpretado originalmente por Banda El Recodo.
En un momento destacado del evento, el cantante se acercó al músico encargado de la tambora, tomó las baquetas y tocó junto a él durante varios segundos, señala elimparcial.com
Posteriormente, el vocalista del grupo le ofreció el micrófono para que participara en la interpretación, pero el cantante respondió con un sonido que acompañó al ritmo de la música, generando aplausos y risas entre el público presente.
Los fanáticos no tardaron en reaccionar. Mientras algunos celebraron la sencillez y cercanía de Bieber, otros aprovecharon la ocasión para recomendarle canciones de banda que, según ellos, “podrían cambiarle la vida”.
Esta no es la primera vez que Justin Bieber muestra interés por los géneros tradicionales mexicanos. Días atrás, durante un evento promocional de su marca de ropa SKYLRK, el cantante fue captado bailando mientras un mariachi interpretaba Hermoso cariño, tema emblemático de Vicente Fernández.
El evento tuvo lugar en los SRGN Studios y contó con la música inicial del productor Juicewerks antes de que los mariachis subieran al escenario.
Según testigos, Bieber ejecutó pasos que recuerdan a la cumbia rebajada, un subgénero popular en el norte de México, e incluso imitó los movimientos de los músicos mientras la interpretaban.
La interacción de Bieber con la música mexicana refleja no solo su gusto personal, sino también su disposición a conectar con diferentes culturas y estilos musicales, un rasgo que ha marcado varias etapas de su carrera artística.
Originario de London, Ontario, Canadá, Justin Bieber comenzó su carrera a los 13 años tras publicar videos en YouTube. Su descubrimiento por el manager Scooter Braun lo catapultó a la fama internacional y desde entonces ha recibido múltiples premios, incluyendo Grammys y American Music Awards.