Se pronuncia Ed Sheeran ante conflicto en Gaza

De acuerdo con la revista Variety, antes del concierto, el artista británico aseguró no ser activista, pero confesó que la polémica en torno a Macklemore lo colocó “en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta”.

El estadounidense era su telonero y fue vetado por sus expresiones propalestinas desde el escenario de la gira Loop Tour del inglés.

El cantante Ed Sheeran se presentó este sábado en Filadelfia, en el primer concierto que ofrece en Estados Unidos tras la controversia de la pasada semana sobre la exclusión del rapero Macklemore de su gira. Durante la presentación, dijo que lo que ocurre en Gaza es “catastrófico, injustificable y desproporcionado”.

🚨 El magnate que vetó a Macklemore por su mensaje propalestino dice que Ed Sheeran le pidió donar 2 millones a Gazahttps://t.co/fMXl231zSZ

“Cumplir con mi compromiso con mis fans también es fundamental para mi identidad, y por eso estoy aquí esta noche solo, continuando con mi gira actual”, afirmó el cantante.

Sin embargo, Sheeran también aprovechó el micrófono para referirse al conflicto palestino durante la actuación en el Lincoln Financial Field, detalla rpp.pe

“Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”, pronunció.

Sheeran también indicó que esta semana ha tenido que “tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo”, cuando algunos seguidores dudaron si asistirían a verlo pese a tener boletos, según han señalado medios locales.

Macklemore denunció que había sido excluido de la gira de Sheeran por realizar comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey, cuando abría el show del inglés.

Además, acusó al magnate Robert Kraft, dueño de un estadio de Massachusetts donde llegará la gira, de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.