Se pronuncia Luis Fonsi contra las redadas de ICE

“Siento impotencia, vergüenza y coraje porque soy latino y americano, aunque mucha gente todavía no lo entiende”, añadió siempre solidario con las causas que lo necesitan.

También a través de la agencia Europa Press, el artista explicó que como puertorriqueño y latino se siente unido a la comunidad inmigrante y expresó indignación por el trato que están recibiendo miles de personas que “dejan todo para mejorar y darle un futuro a su familia”.

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se ha pronunciado con firmeza sobre las controvertidas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Durante una entrevista con el diario español ABC, las ha descrito como “vergonzosas”, “horribles” y muy preocupantes.

El artista, padre de dos hijos fruto de su matrimonio con Águeda López, destacó que, debido a la gravedad de la situación, no se puede guardar silencio y aseguró que “no hay que tirar la toalla y hay que seguir hablando” y utilizar todas las plataformas disponibles para promover un cambio y defender una visión más humana hacia quienes llegan al país con esperanzas y sueños.

Actualmente, Fonsi se encuentra en España presentando su nuevo tema Cambiaré que interpreta junto al cantante colombiano Feid. Durante su estancia, ha ofrecido entrevistas y presentaciones en distintos medios, mostrando su faceta artística internacional a la vez que humana alzando su voz por causas sociales que le preocupan, señala peoplenespanol.com

Sus declaraciones llegan poco después de que su compatriota Bad Bunny, mostrara su fuerte rechazo a las políticas migratorias y las redadas que en las últimas semanas han dejado dos víctimas mortales con Alex Pretti y Renee Nicole Good.

En su discurso en los Premios Grammy 2026, pronunció la frase “ICE out” (“fuera ICE”), enfatizando que “no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”.

Personalidades como Eva Longoria, Gloria Estefan, Pedro Pascal y Chiquis también han compartido mensajes solidarios y de apoyo para la comunidad latina afectada por la nueva política de inmigración.