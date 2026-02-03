Espectáculos
Por malos tratos

Se pronuncia Luis Fonsi contra las redadas de ICE

El cantante explicó que como puertorriqueño y latino se siente unido a la comunidad inmigrante y expresó su indignación por el trato que están recibiendo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/02/2026 11:41
03/02/2026 11:41

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi se ha pronunciado con firmeza sobre las controvertidas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Durante una entrevista con el diario español ABC, las ha descrito como “vergonzosas”, “horribles” y muy preocupantes.

También a través de la agencia Europa Press, el artista explicó que como puertorriqueño y latino se siente unido a la comunidad inmigrante y expresó indignación por el trato que están recibiendo miles de personas que “dejan todo para mejorar y darle un futuro a su familia”.

“Siento impotencia, vergüenza y coraje porque soy latino y americano, aunque mucha gente todavía no lo entiende”, añadió siempre solidario con las causas que lo necesitan.

El artista, padre de dos hijos fruto de su matrimonio con Águeda López, destacó que, debido a la gravedad de la situación, no se puede guardar silencio y aseguró que “no hay que tirar la toalla y hay que seguir hablando” y utilizar todas las plataformas disponibles para promover un cambio y defender una visión más humana hacia quienes llegan al país con esperanzas y sueños.

Actualmente, Fonsi se encuentra en España presentando su nuevo tema Cambiaré que interpreta junto al cantante colombiano Feid. Durante su estancia, ha ofrecido entrevistas y presentaciones en distintos medios, mostrando su faceta artística internacional a la vez que humana alzando su voz por causas sociales que le preocupan, señala peoplenespanol.com

Sus declaraciones llegan poco después de que su compatriota Bad Bunny, mostrara su fuerte rechazo a las políticas migratorias y las redadas que en las últimas semanas han dejado dos víctimas mortales con Alex Pretti y Renee Nicole Good.

En su discurso en los Premios Grammy 2026, pronunció la frase “ICE out” (“fuera ICE”), enfatizando que “no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”.

Personalidades como Eva Longoria, Gloria Estefan, Pedro Pascal y Chiquis también han compartido mensajes solidarios y de apoyo para la comunidad latina afectada por la nueva política de inmigración.

