Se pronuncia Snoop Dogg contra inclusión LGBTQ+ en películas infantiles

Desde hace años, la figura de Snoop Dogg es popular no sólo en Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera como rapero, actor y productor musical, sino también como un ícono cultural que representa a una generación dentro del entretenimiento.
Por ello, sus palabras en contra de la representación LGBTQ+ en películas provocaron una ola de opiniones encontradas. Fue durante una entrevista en el podcast It’s Giving donde el intérprete de ‘Drop It Like It’s’ Hot criticó la inclusión de este tipo de contenidos en películas infantiles, citando como ejemplo la cinta de Disney Lightyear.
Snoop Dogg says he’s “scared to go to the movies now” because of a gay couple being depicted in the children’s film Lightyear: “I didn’t come here for this shit” pic.twitter.com/y8ZJwVnRfE— Captain Atom (@captainatomIDC)
August 25, 2025
El cantante y empresario, de 53 años, relató que se sintió incómodo al llevar a su nieto a ver la película animada. “En la película, una mujer tuvo un bebé con otra mujer. Mi nieto, a la mitad de la función, me pregunta: ‘Abuelo Snoop, ¿cómo tuvo un bebé con una mujer?, ¡es una mujer!’”, recordó, de acuerdo con el video difundido por Page Six.
Serio y lejos de la personalidad desenfadada que suele mostrar ante la prensa, Snoop Dogg confesó que no suele ir al cine con su nieto para no tener que responder “ese tipo de preguntas”.
“Ahora tengo miedo de ir al cine”, afirmó, al señalar que no tenía una respuesta clara en ese momento.
“Me dejó perplejo. Me pregunto: ‘¿Qué parte vital de la película era esta?’. Son niños. ¿Tenemos que mostrarles todo eso a esta edad? ¡Se van a hacer preguntas! Y yo no tengo las respuestas”, agregó el rapero, quien ha hablado abiertamente de su consumo de mariguana.
En su momento, la película generó polémica entre sectores conservadores y fue incluso prohibida en los Emiratos Árabes Unidos debido a un breve beso entre ambas, señala vanguardia.com
Sin embargo, los comentarios de Snoop Dogg sobre Lightyear no fueron bien recibidos en redes sociales, donde fue duramente criticado por usuarios que lo calificaron de homofóbico e intolerante.