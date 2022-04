$!Se retira Jim Carrey de la actuación

“Me voy a retirar”; “¿es en serio?” le consultó la conductora Kit Hoover y este le respondió: “Probablemente, estoy siendo honesto. Depende, si los ángeles escriben un guion en tinta de oro que me diga que será un proyecto importante y que la gente lo querrá ver quizás continúe mi carrera, pero me tomaré un descanso”, aseguró el comediante.

“Realmente me gusta mi vida tranquila, me encanta pintar cuadros, amo mi vida espiritual y siento que -quizás nunca escuches a otra celebridad decir esto- he tenido suficiente, he hecho suficiente, soy suficiente”, agregó.