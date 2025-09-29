Se reúnen ‘Miranda Priestly’ y Anna Wintour en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán Fashion Week

‘Miranda Priestly’, personaje que interpreta Meryl Streep, apareció en la Semana de la Moda de Milán, y se reunió con Anna Wintour, Directora Global de Contenidos de la editorial Condé Nast, durante el desfile Primavera-Verano 2026 de Dolce & Gabbana.
El evento, celebrado en la capital de la moda italiana, se convirtió en un nuevo cruce entre la ficción y la realidad, entre el cine y la alta moda, entre el mito hollywoodense y su musa del mundo editorial.
Meryl Streep, de 76 años, se encuentra filmando la esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda, película que marcó un antes y un después en la representación del poder editorial en la industria fashionista.
Vestida con una gabardina vinílica beige de Dolce & Gabbana, stilettos a juego y las icónicas gafas oscuras del personaje, la tres veces ganadora del Oscar caminó junto a Stanley Tucci (Nigel, en la historia), en una escena que fue grabada para la nueva entrega cinematográfica, de acuerdo con quien.com.
Ante la aparición de la actriz estadounidense, los presentes estallaron en una ovación que ella agradeció con una sonrisa, mientras que, frente a ella, Anna Wintour disfrutó el momento e, incluso, “rompió personaje” al mostrarse complacida con la aparición de Meryl.
Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)
La segunda parte de El Diablo Viste a la Moda, aún sin título oficial, incluirá escenas grabadas en situaciones durante la temporada de desfiles, y contará con la participación de la actriz Simone Ashley como la nueva asistente de Miranda, en un rol que en la película original ocuparon Anne Hathaway y Emily Blunt.
Anna Wintour observó la escena con agrado. El momento fue interpretado como un gesto cargado de simbolismo, ya que Wintour es la inspiración detrás del personaje de Miranda Priestly.
El cruce de miradas entre ambas, desde sus respectivos asientos, fue captado por Vogue y compartido en redes sociales, generando miles de reacciones que celebraban el cara a cara entre la ficción y su referente real.
Más tarde, según muestra un video publicado en las redes sociales de la revista de moda, Miranda Priestly se reunió con Wintour tras el desfile, con un guiño a la icónica frase del personaje de Andy Sachs: “¿Puedes deletrear Gabbana? Por supuesto que sí”.
La camaradería que reinó entre Meryl Streep y Anna Wintour en ese momento deja ver la mutua admiración y respeto que se profesan ambas mujeres, quienes en el pasado tuvieron un encuentro (aunque sin la presencia del personaje de por medio) en las oficina de Anna en la sede de Condé Nast en Nueva York.
Wintour ha comentado en el pasado que considera que la película original como “entretenida”, una afirmación que, sumada al encuentro en Milán, refuerza la conexión entre ambas figuras como íconos de autoridad y estilo.
Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en 2006, se convirtió en un arquetipo de la mujer poderosa, exigente y sofisticada.
Su frase “Eso es todo” y su mirada fulminante definieron una era. El personaje, basado en el libro de Lauren Weisberger —quien trabajó en la vida real para Anna Wintour—, trascendió el cine para instalarse en el imaginario colectivo como símbolo de liderazgo femenino en entornos competitivos.