Se reúnen ‘Miranda Priestly’ y Anna Wintour en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán Fashion Week

‘Miranda Priestly’, personaje que interpreta Meryl Streep, apareció en la Semana de la Moda de Milán, y se reunió con Anna Wintour, Directora Global de Contenidos de la editorial Condé Nast, durante el desfile Primavera-Verano 2026 de Dolce & Gabbana. El evento, celebrado en la capital de la moda italiana, se convirtió en un nuevo cruce entre la ficción y la realidad, entre el cine y la alta moda, entre el mito hollywoodense y su musa del mundo editorial. Meryl Streep, de 76 años, se encuentra filmando la esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda, película que marcó un antes y un después en la representación del poder editorial en la industria fashionista.

Vestida con una gabardina vinílica beige de Dolce & Gabbana, stilettos a juego y las icónicas gafas oscuras del personaje, la tres veces ganadora del Oscar caminó junto a Stanley Tucci (Nigel, en la historia), en una escena que fue grabada para la nueva entrega cinematográfica, de acuerdo con quien.com. Ante la aparición de la actriz estadounidense, los presentes estallaron en una ovación que ella agradeció con una sonrisa, mientras que, frente a ella, Anna Wintour disfrutó el momento e, incluso, “rompió personaje” al mostrarse complacida con la aparición de Meryl.