Se salva Aldo Rendón, Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2026

La actriz y cantante mexicana Mariana Ochoa cayó en la votación del público y fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.
“Pensaba disfrutar un poco más de la experiencia pero sé que nos mandan las cosas de allá arriba”, dijo la famosa. “Empezamos unidos y se están empezando a dividir”, expresó sobre sus compañeros.
El sinaloense Aldo Rendón, quien fue el primer nominado de la temporada desde el primer programa, fue el segundo famoso en regresar con sus compañeros, quienes lo recibieron entre abrazos.
Tras la dinámica del teléfono, Aldo se convirtió en el primer nombre en la placa. Sin embargo, no tuvo ningún posicionamiento de los demás habitantes y el público lo favoreció.
El último en salir limpio de la sala de eliminación fue el comentarista Memo Schutz, dejando a Mariana y Luis Chaparro como los participantes para la decisión final.
El comentarista deportivo se ganó la oportunidad de seguir en competencia por lo menos una semana más.
Ximena se ganó otra oportunidad más de seguir en la competencia y de regresar a “La Casa”.
La actriz, cantante y modelo boliviana radicada en México, que ha participado en programas como El señor de los cielos, tiene, por el momento, una buena preferencia del público.
Tras más de 10 millones de votos del público de acuerdo con la producción del programa, Montijo abrió el primer sobre de la noche: contenía el nombre del primer salvado de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México, de acuerdo con elfinanciero.com
Tras el drama que caracteriza a estos muy tensos momentos, pronunció el nombre: “el público te da una oportunidad más a ti... quien regresa a la casa y continúa en esta competencia eres tú, Yanet”.
De este modo, la ‘chica del clima’, quien recibió más posicionamientos de sus compañeros, se convirtió en la primera en regresar con los demás habitantes.
El cambio de cuarto y la poca conexión con sus compañeros había convertido a Yanet García en la nominada con más posicionados detrás de ella. La ‘chica del clima’ fue políticamente correcta y recibió los comentarios de los demás habitantes.
En otros temas destacados, Fede Vigevani —el participante infiltardo— tuvo que posicionarse detrás de Ximena por arte del azar y Aldo rendón fue el único sin gente detrás de él.
Arantza Ruiz fue la ganadora del robo de salvación de la semana 1 tras vencer a Fede Vigevani, líder de la primera semana de ‘La Casa’.
La influencer decidió salvarse a ella misma y bajó de la placa de nominados para permanecer segura una semana más dentro de la competencia.