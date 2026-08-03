Se salva Aldo Rendón, Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos 2026

La actriz y cantante mexicana Mariana Ochoa cayó en la votación del público y fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026.

“Pensaba disfrutar un poco más de la experiencia pero sé que nos mandan las cosas de allá arriba”, dijo la famosa. “Empezamos unidos y se están empezando a dividir”, expresó sobre sus compañeros.

El sinaloense Aldo Rendón, quien fue el primer nominado de la temporada desde el primer programa, fue el segundo famoso en regresar con sus compañeros, quienes lo recibieron entre abrazos.

Tras la dinámica del teléfono, Aldo se convirtió en el primer nombre en la placa. Sin embargo, no tuvo ningún posicionamiento de los demás habitantes y el público lo favoreció.

El último en salir limpio de la sala de eliminación fue el comentarista Memo Schutz, dejando a Mariana y Luis Chaparro como los participantes para la decisión final.