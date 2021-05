Sara Ramírez, conocide por su papel de la cirujana Calliope “Callie” Torres en la serie Grey’s Anatomy, se sumará al elenco de Sex and the City 2, junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davies en And Just Like That.

La serie contará con 10 episodios de media hora de duración, que empezarán a grabarse en Nueva York este verano, anunció la plataforma HBO Max.

Ramírez, originarie de Mazatlán, quien luego de una década de identificarse como bisexual, en agosto del año pasado se declaró como persona no binaria, justamente interpretará un personaje no binario en la segunda parte de Sex and the City.

Che Diaz, un personaje latino no binario, será parte de la secuela de la popular serie Sex and the City, que junto con Carrie, Miranda y Charlotte lidiará con los obstáculos de la realidad de llegar a los 50 años.

El personaje de Diaz es el de un humoriste de monólogos que presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw interviene con frecuencia.

Por el “gran corazón” y “sentido del humor extravagante y progresista”, que caracterizan a Sara, junto con su visión de los papeles que juega cada sexo, encaja de manera idónea para el programa, explicó HBO Max.