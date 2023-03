Camila Cabello ha sido elegida para actuar en la película dramática de próximo estreno Rob Peace. Deadline reportó que la cantante de Don’t Go Yet se unió a un elenco que incluye a Mary J. Blige, Jay Will y Chiwetel Ejiofor, este último también guionista y director del film.

La película es una adaptación de la biografía de 2014 The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League, que fue un éxito de ventas, indicó billboard.com

El filme está actualmente en producción y contará la historia del difunto Robert Peace, un graduado de Yale que tuvo una doble vida como un investigador de cáncer y enfermedades infecciosas que al mismo tiempo ganaba cientos de miles de dólares vendiendo marihuana antes de morir en 2011 en un tiroteo relacionado con drogas.