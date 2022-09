$!Se une Luis Roberto Guzmán a la quinta temporada de ‘Cobra Kai’

Se trata del actor puertorriqueño Luis Roberto Guzmán, quien dará vida a Héctor, el papá biológico de Miguel (Xolo Maridueña), quien es alumno en el karate de Johnny Lawrence (William Zabka) y va en su búsqueda para conocer sus motivos del por qué lo abandonó a él y a su mamá, pues a partir de esta situación, no logra estabilidad emocional con otra figura de autoridad, publicó quien.com

“Veo de alguna manera como un privilegio poder pertenecer y ser un ingredientito para poder contar una historia que al final de cuentas continúa vigente y está en el consciente colectivo de varias generaciones, pero no por eso soy un viejo”, comentó Luis Roberto Guzmán.

“De alguna manera u otra, a todos nos ha pasado. Antes no era bien vista una familia disfuncional y a través de los años se ha trabajado sobre esto y hay que tomarlo como parte de una integración social”.

El vínculo que Luis Roberto Guzmán tiene con Cobra Kai es muy particular porque se habla acerca del abandono en sus diferentes maneras. “En lo particular, este abandono viene del fallecimiento de mi padre. Entonces, es un vínculo muy fuerte para poner al servicio y como instrumento de contar esta historia”.

Sobre la química con Xolo Maridueña, el actor que interpreta a Miguel, destacó que conectaron desde el primer momento en que los presentaron.

“Con una carga emocional, se le notan experiencias y una sensibilidad extraordinaria. Me refiero a que es especial y la dinámica entre los dos fue un trabajo en equipo, nos ayudamos mutuamente. Cuando yo no entendía algo en inglés, él me lo traducía, o cuando pasaba algo en español, estábamos los dos al quite”, dijo.