Se unen artistas para el concierto ‘Unidos por Venezuela’

Una ola de artistas se une en solidaridad para Unidos Por Venezuela, un próximo concierto benéfico en Miami organizado para recaudar fondos destinados a las familias y comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Uniéndose a esta iniciativa humanitaria creada para apoyar la recuperación y reconstrucción del país sudamericano están Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano, y Enrique Santos, con más artistas por anunciarse próximamente.

El concierto benéfico, así como el telemaratón internacional liderado por CMN, Maestro Cares Foundation, Televisa Univision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment, se llevará a cabo el 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami.

El evento también será transmitido en vivo en Estados Unidos, América Latina y plataformas digitales, señala billboard.com