Se unen artistas para el concierto ‘Unidos por Venezuela’

Una ola de artistas se une en solidaridad para Unidos Por Venezuela, un próximo concierto benéfico en Miami organizado para recaudar fondos destinados a las familias y comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.
Uniéndose a esta iniciativa humanitaria creada para apoyar la recuperación y reconstrucción del país sudamericano están Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano, y Enrique Santos, con más artistas por anunciarse próximamente.
El concierto benéfico, así como el telemaratón internacional liderado por CMN, Maestro Cares Foundation, Televisa Univision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment, se llevará a cabo el 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami.
El evento también será transmitido en vivo en Estados Unidos, América Latina y plataformas digitales, señala billboard.com
Unidos Por Venezuela es una respuesta a los devastadores terremotos gemelos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio, provocando el colapso de múltiples edificios en La Guaira y Caracas, dejando casi 5 mil muertos, más de 16 mil heridos y casi 18 mil personas sin hogar, según cifras de Reuters al momento de la publicación.
Las donaciones podrán realizarse durante la transmisión a través de códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, contribuciones corporativas y campañas de donaciones equivalentes.
“Los fondos recaudados de dicha actividad serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación”, según un comunicado oficial.
El concierto también mostrará reportajes especiales sobre los esfuerzos de rescate, el trabajo humanitario en el país y testimonios de sobrevivientes, para demostrar aún más la fuerza y resiliencia del pueblo venezolano.