Se unen Lupita Nyong’o y Tom Holland a la fiesta del futbol

La Copa de Futbol 2026 sigue uniendo a importante celebridades mostrando su apoyo a la selección de su país, uniéndose así a la gran fiesta que se vive en estos momentos.
Prueba de ello, son los actores Tom Holland y Lupita Nyong’o, quienes a través de las redes sociales mostraron su pasión futbolera, apoyando cada uno al equipo de su país.
En un clip, se puede apreciar como la actriz mexicana sostiene una playera verde del equipo mexicano, portando su nombre, mientras que el actor británico sostiene con orgullo la playera de la selección inglesa, países que este domingo se verán las caras en el Estadio Azteca, en uno de los encuentros más esperados y comentados en las redes sociales.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)
Una publicación compartida por Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)
Aunque el clip dura algunos segundos, se puede escuchar a la actriz gritar ¡Vamos México!, mientras que el protagonista de Spiderman no se queda atrás, alentando también a su equipo con un ¡come on England!.
Tanto Holland como Nyong’o coinciden en esta ocasión, debido a que ambos forman parte del filme La Odisea, del oscarizado director Christopher Notan, en el que participan también Matt Damon y Zendaya, filme que está previsto su estreno el próximo 17 de julio.
Por el momento, es poco lo que se sabe del argumento del nuevo filme de Christopher Notan para Universal, que llegará a los cines el 17 de julio de este año.
Mientras que los detalles de la trama siguen siendo una incógnita, lo que sí se va anunciando, aunque a cuentagotas, son los miembros de su de nuevo muy potente reparto. Un elenco plagado de estrellas a las que también se sumó Lupita Nyong’o.