Se unen Lupita Nyong’o y Tom Holland a la fiesta del futbol

La Copa de Futbol 2026 sigue uniendo a importante celebridades mostrando su apoyo a la selección de su país, uniéndose así a la gran fiesta que se vive en estos momentos.

Prueba de ello, son los actores Tom Holland y Lupita Nyong’o, quienes a través de las redes sociales mostraron su pasión futbolera, apoyando cada uno al equipo de su país.

En un clip, se puede apreciar como la actriz mexicana sostiene una playera verde del equipo mexicano, portando su nombre, mientras que el actor británico sostiene con orgullo la playera de la selección inglesa, países que este domingo se verán las caras en el Estadio Azteca, en uno de los encuentros más esperados y comentados en las redes sociales.