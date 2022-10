Se unen Maluma y Adam Levine para grabar el tema ‘Ojalá’

Maluma estrenó su nueva canción Ojalá junto al vocalista de Maroon 5, Adam Levine, quien es la primera vez que canta en español y los fans de ambos artistas quedaron complacidos con el resultado. En esta nueva colaboración estuvieron acompañados por el dúo colombiano The Rudeboyz.

La canción de Ojalá tiene el ritmo característico del reguetón suave o pop urbano, donde se escucha a Adam Levine cantar en español lo siguiente: “Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre que quieras repetir y ojalá lo mismo me pase a mí. Ojalá no pueda olvidarme de ti”, tratando de no evidenciar su acento estadounidense.

“Increíble lo que está logrando Maluma con su carrera musical... Siempre poniendo a cantar a otros artistas reconocidos en español” y Los Rudeboyz y Maluma son una familia, que increíble cuando se juntan este par, felicidades por la gran colaboración junto a la leyenda Adam Levine”, son algunos de los comentarios que generó la colaboración.

Esta no es la primera vez que el colombiano logra poner a cantar a un artista anglosajón en español, ya que fue en 2021 cuando The Weeknd sorprendió a todos al cantar el éxito Hawái junto a Maluma.

Ojalá es el sencillo con el que debutan The Rudeboyz, dúo ganador del Grammy, quienes se conocieron en 2008 y eventualmente se hicieron amigos y colaboradores frecuentes, lo que los llevó a adoptar el nombre de The Rudeboyz y producir canciones para artistas como Shakira, Jennifer Lopez, Prince Royce, Sebastian Yatra y otros.