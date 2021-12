$!Se unen Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, y Channing Tatum en ‘La ciudad perdida’

Deseoso de demostrar que puede ser un héroe en la vida real, y no simplemente en las páginas de sus obras de ficción, Alan se lanza al rescate de la novelista. Inmersos en medio de una épica aventura en la jungla, la extraña pareja tendrá que dejar a un lado sus diferencias y aprender a colaborar para sobrevivir a los elementos y encontrar el ancestral tesoro antes de que desaparezca para siempre.

El guión del filme fue hecho por Oren Uziel, Dana Fox, Adam Nee y Aaron Nee, completan el reparto Da’Vine Joy Randolph, Óscar Nuñez, Patti Harrison y Bowen Yang.

La película cuenta con el respaldo de la productora Paramount Picture, es dirigida por Aaron Nee, Adam Nee, conocidos por el apodo “Nee Brothers” quienes han trabajado en proyectos como The Last Romantic (2006) y Band of Robbers (2015).