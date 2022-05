$!Se unen Yolanda y Marilé Andrade a la campaña ‘Jalados a Ayudar’ en Sinaloa

“Los niños nos representan, son el futuro, nuestro mañana, no podemos ser una generación mediocre que no hizo nada por los niños, no podemos abandonarlos, por eso me da mucho gusto que se viva este momento incluyéndonos en esta causa tan hermosa para todo lo que yo, mi hermana Marilé, mi hermano Rolando, y todos aquellos que se han sumado a esta causa podemos aportar, este es un compromiso que deberíamos tener todos los seres humanos hacia los niños, porque su infancia es muy corta” destacó Andrade.

Subrayó que no se podría perdonar el hacerse la desentendida o no interesada ante la situación que viven muchos niños, no solamente por casos de Bullying, sino por la falta de alimento, vivienda digna, educación.

“Se cuida a la niñez que tenemos en este momento, en un futuro podrían convertirse en asaltantes, delincuentes, y eso sucederá por la falta de educación, de amor, por eso felicito a todos los que se han sumado a esta campaña de Jalados a Ayudar, porque estas cosas no se pueden quedar solo en una mesita, en un escritorio, esto tiene que ser un compromiso para todos, de servir, porque todos tenemos esa virtud, y yo los invito a que se sumen, podemos hacer muchas cosas” resaltó la conductora sinaloense.

Jesús Mario López, secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada, agradeció a Yolanda y Marilé Andrade por sumarse a este campaña, que recalcó tendrán todo el apoyo de la institución, canalizando sus iniciativas de apoyo a quien lo necesita a las áreas específicas buscando de igual manera los recursos necesarios para poder ayudar, iniciando junto a ellas, buscar todo el apoyo que necesite para las comunidades indígenas del norte del estado, ubicadas en el Fuerte.

“Yo vengo a sumarme con ustedes, con la ciudadanía, estoy seguro que juntos podremos lograr muchas cosas en pro de quien lo necesita”, resaltó