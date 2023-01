De acuerdo con la información, el cantante se iría en septiembre de este año, ya que no quiere renovar contrato debido a que quiere probarse como solista.

“Les confirmo que Samuel, vocalista de Banda Los Recoditos, sale de la banda, en septiembre serán sus últimas presentaciones, él ha tenido la inquietud de ser solista y esto se había rumorado desde hace tiempo , pero ahora es verdad, él ya no firmó con la banda y hasta el día de hoy él ya tiene fecha de salida. Si no lo decía me ahogaba o se me olvidaba. Los Lizárraga quieren que se quede y que firme con ellos pero Samuel sigue en su postura de irse, así que tiempo al tiempo, capaz y se arrepiente a última hora y se queda. Lo que decida será bien apoyado y le deseo lo mejor.”