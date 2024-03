Van tres audiencias que se realizan y los representantes legales de Tree Media Group y Pájaro Azul tuvieron que acudir al Instituto Nacional de Derechos de Autor para responder a la demanda.

Recientemente Max, el servicio de streaming antes conocido como HBO Max compartió las primeras imágenes de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” que llevará por nombre “Sin Querer Queriendo” y aunque el anuncio causó emoción entre los fans de series como “El Chavo del 8”, Florinda Meza respondió sobre el uso de su imagen en la vida de quien fue su esposo.

De acuerdo con “Ventaneando”, Florinda Meza, quien dio vida a personajes como “Doña Florinda”, “La Popis” y “La Chimoltrufia”, no quiere que se use su imagen en la serie biográfica “Sin Querer Queriendo” si no se contará la verdad, según lo ha revelado.

La primera audiencia que se llevó a cabo fue sobre María del Carmen Rotter Alday por haber divulgado información confidencial y sin autorización sobre “Chespirito”, y se le señala de violar la confidencialidad de los derechos biográficos, de imagen, de la personalidad y datos personales de Roberto Gómez Bolaños, así como de Florinda Meza, lo cual, provocaría “un irreparable e incuantificable daño moral en absoluto detrimento del patrimonio moral, emocional, íntimo y confidencial”.