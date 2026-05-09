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Música

Segundo concierto de BTS en México: comienzan a llegar miles de Armys al Estadio GNP Seguros

BTS ofrecerá hoy 9 de mayo su segundo de tres conciertos, en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial Arirang
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/05/2026 15:50
09/05/2026 15:50

Desde temprano, los fans comienzan a llegar a los alrededores del Estadio GNP Seguros, previo al inicio del segundo de tres conciertos que de BTS en la Ciudad de México.

La agrupación surcoreana, integrada por RM, Jin, Suga, Jhope, V, Jimin y Jungkook, se encuentra en México como parte de su gira mundial Arirang.

El 7 de mayo ofreció su primer concierto, hoy 9 de mayo será el segundo, y cierra mañana, con el tercero.

El soundcheck del primer concierto inició alrededor de las 16:00 horas del horario local.

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