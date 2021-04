Selena Gómez, ¡ahora es rubia!

Cambiarse el color o cortarse el cabello, es una decisión muy sencilla de tomar para muchas famosas, tal y como lo acaba de hacer Selena Gómez, quien acaba de dejar a todos sorprendidos con su nuevo look.

Resulta que la artista se hizo un drástico cambio de imagen, dejando atrás su clásica melena negra y convirtiéndose en toda una rubia peligrosa, citó People En Español.

“Nuevo look”, escribió Gómez junto a una foto que publicó en la cuenta de Instagram de Rare Beauty, su línea de belleza. “Necesito elegir un nuevo color de labial y de rubor de Rare Beauty”.

Su rubio platino sorprende tanto por el hecho de que la artista muy rara vez se cambia el color de pelo. Incluso, hace un poco más de tres años cuando la vimos con un tono claro, parecido al que acaba de hacerse. Como era de esperarse, para hacer este drástico cambio, Gómez se puso en las manos de sus coloristas de cabecera Nikki Lee y Riawna Capri del salon Nine Zero One Salon, en Los Ángeles.

“Este rubio es único porque tuvimos que asegurarnos de que hubiera la misma cantidad de tonos fríos y cálidos para que pudieran complementar su color de piel”.