De hecho, estuvo a punto de eliminar su Instagram en varias ocasiones. Y hace poco dijo que, aunque no iba a borrar las apps de su celular, sí se iba a tomar un descanso. Entonces, ¿Qué la llevó a incrementar sus seguidores a las sorprendentes cifras de la actualidad?

La actriz de Only murders in the building publicó una historia en sus redes mostrando lo mal que habían quedado sus cejas. La respuesta a este posteo llegó de parte de Kylie (aunque lo niega) quien hizo una especie de respuesta indirecta exhibiendo la misma parte del rostro en perfecto estado y diciendo: “¿Fue un accidente?”.

A la hermana de las Kardashian la recriminaron millones de fans y se inició el movimiento “Team Selena” que consistió en hacer que todos la siguieran para incrementar su número de seguidores y dejar muy atrás a Kylie en esa disputa.