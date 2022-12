$!Selena Gomez visita Los Cabos para celebrar Año Nuevo

Tras meses llenos de éxitos, Selena Gomez llegó a México para celebrar el fin de año en las playas del país, acompañada de Nicola Peltz y el esposo de ella, Brooklyn Beckham.

Esta semana, la intérprete de Love you like a love song fue captada en su llegada a Los Cabos, Baja California Sur, y no llegó sola, pues el hijo mayor de David y Victoria Beckham y su esposa se encuentran con la cantante, publicó infobae.com