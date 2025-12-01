Selena Gomez y Benny Blanco bailan ‘El Tucanazo’

Selena Gomez y su esposo Beni Blanco fueron captados bailando El Tuacanazo, en Los Ángeles, y el video que circula en las redes se hizo viral.

La cantante y el productor musical se hicieron virales luego de que circulara el video bailando al ritmo del clásico tema de Los Tucanes de Tijuana.

Las imágenes muestran a la empresaria y al productor disfrutando del ambiente con total naturalidad, moviéndose al ritmo del Tucanazo y compartiendo miradas cómplices que desataron una serie de divertidas reacciones en redes sociales, señala elimparcial.com.

Aparentemente, el evento se realizó en el conocido Los Candiles Night Club, un espacio con música en vivo y ambiente latino, ubicado en Los Ángeles, pues en varias fotografías y videos aparece el logo del local.

Gomez, vestida con un vestido blanco con pedrería y flecos en las mangas, encabezó el baile, mientras que Blanco, con un estilo relajado, intentaba seguir sus pasos.