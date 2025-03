Selena Gomez y Benny Blanco estrenan nueva canción ‘Sunset Blvd’

Tras el éxito de Call Me When You Break Up con Gracie Abrams, Selena Gomez y Benny Blanco han decidido lanzar el segundo sencillo Sunset Blvd , de su nuevo álbum, acompañado de un video musical de estilo retro.

La letra de la canción, con un tono sugerente, celebra su amor y conexión , con versos que evocan la intimidad y la pasión entre ambos artistas, informó el imparcial.com.

La intérprete de Lose You to Love Me reveló a través de sus redes sociales que Sunset Blvd conmemora su primera cita con Blanco, que tuvo lugar en la emblemática calle de Los Ángeles.

El álbum colaborativo I Said I Love You First marca el regreso de Selena Gomez a la escena musical desde su último álbum Rare en 2020. El álbum contará con colaboraciones de artistas como J. Balvin y Tainy.

La cantante anuncio que el álbum saldrá el viernes 21 de marzo en las diferentes plataformas musicales.

El vinculo entre Selena Gomez y Benny Blanco comenzó en el ámbito profesional, ya que trabajaron juntos en varias ocasiones en proyectos musicales. Su primera colaboración fue en 2015, cuando Blanco participó en la producción del álbum Revival, uno de los más exitosos de la cantante.

Años más tarde en 2021, volvieron a trabajar juntos en el sencillo donde también participaron J Balvin y Tainy I Can´t Get Enougth. Fue en 2023 cuando confirmaron su relación.