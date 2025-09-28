Selena Gomez y Benny Blanco se casan en California

La estrella de la música y la actuación Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco han dado el “sí, quiero” en una ceremonia íntima celebrada el sábado 27 de septiembre de 2025 en California.
A través de Instagram, Gomez compartió las primeras imágenes del gran día, simplemente escribiendo: “ 9.27.25”.
La boda tuvo lugar en un entorno privado y elegante, con un estilo íntimo y sencillo, tal como la pareja había adelantado meses antes.
Ambos lucieron diseños de Ralph Lauren: Selena deslumbró con un vestido blanco de corpiño halter, detalles florales y espalda descubierta, mientras que Benny optó por un clásico esmoquin negro con pajarita.
Selena y Benny comenzaron a salir en junio de 2023, pero no hicieron pública su relación hasta diciembre de ese año. Desde entonces, no han ocultado el profundo amor que se tienen: él la describe como su mejor amiga y ella asegura sentirse más segura que nunca a su lado.
Un año después de oficializar su relación, en diciembre de 2024, se comprometieron con una romántica propuesta durante un picnic con comida de Taco Bell, donde Gomez mostró su anillo con diamante marquesa.
Tras múltiples apariciones públicas y una colaboración musical (I Said I Love You First... And You Said It Back), la pareja ha consolidado una relación basada en respeto, humor y planes compartidos, entre ellos la ilusión de formar una familia.
Hoy, después de más de dos años juntos, comienzan un nuevo capítulo como marido y mujer, con una historia de amor que ha ido creciendo con autenticidad, complicidad y una visión común de futuro.
