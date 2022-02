La banda británica Coldplay lanzó el video oficial del tema “Let Somebody Go” que interpreta junto a la cantante estadounidense Selena Gomez.

Los cantantes sorprendieron al publicar el material en blanco y negro en donde Chris Martin y Selena son los protagonistas.

Se trata del nuevo sencillo del último álbum de Coldplay, Music Of The Spheres, con los exitosos sencillos Higher Power & My Universe.

El video fue dirigido por Dave Mayers y a pocas horas de haber sido lanzado, suma más de 600 mil reproducciones en Youtube.

A través de su cuenta de Instagram, Selena anuncia que el video ya está disponible, mientras que Coldplay publica un fragmento del mismo.