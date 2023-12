En una entrevista con The Hollywood Reporter Adele confesó muchas de las dudas que sus fans han expresado en redes sociales recientemente, entre ellos la compositora dijo que nadie podría interpretar sus canciones de la manera que ella lo logra. Durante la charla la artista inglesa fue cuestionada sobre los 12 años que cumple su hit Rolling in The Deep fue en donde aseguró que pese a a escuchado covers, esta canción jamás será cantada como ella. “Creo que no soy la mejor cantante del mundo en absoluto, pero nadie más puede cantar mis canciones como yo porque no las escribieron. Nadie puede cantar mis canciones como yo y punto. No pueden cantar. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones...”, expresó la intérprete de Hello.

Y esa expresión provocó una ola de críticas la manera segura de decirlo y por el amor a sus canciones, mientras otro sector más de redes sociales estuvo de acuerdo con la inglesa. “No me importa cuando lo hagan, pero solo digo que nunca podrán expresarlo. De la misma manera que no puedo cantar las canciones de otras personas. No escribí la letra y no puedo cantar tan bien como ellos”, agregó la entrevistada a The Hollywood Reporther.

En la misma charla aseguró que no ha convivido con muchas estrellas, sin embargo, pudo hacerlo con Lady Gaga, quien asistió a su show en Las Vegas, mismo en el que Adele se sintió nerviosa de tenerla en el público pese a que la Mother Monster no fue en plan de juzgarla.