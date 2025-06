Señala Alejandro Fernández, que estuvo a punto de ser arrestado y deportado en Miami

“Agarré uno de los conos... había una patrulla, pero no estaba el oficial. Movimos el cono para entrar y se nos vino encima. ¡Casi nos metían a la cárcel, casi nos deportaban!”, relató “El Potrillo” entre risas y nervios.

La historia provocó reacciones mixtas entre los asistentes, entre sorpresa y preocupación. En redes sociales, sus seguidores debatieron sobre posibles repercusiones para el artista.

Especialistas en migración han explicado que mientras no exista una denuncia formal o cargos legales, la visa de trabajo del cantante no corre riesgo. Sin embargo, hacer pública la situación podría atraer atención no deseada de las autoridades migratorias, sobre todo en un contexto de mayor vigilancia hacia figuras del regional mexicano, señala vanguardia.com

En el último año, artistas como Julión Álvarez, Espinoza Paz y Grupo Firme enfrentaron restricciones o complicaciones para ingresar a Estados Unidos, algunas derivadas de presuntos vínculos con conductas inapropiadas o problemas administrativos.

Pese al susto, la gira de Alejandro Fernández sigue en pie. Después de Miami, continuará con presentaciones en Estero (Florida), así como en Houston, San Diego y Las Vegas en los próximos meses. Hasta el momento, no se han reportado cancelaciones ni impedimentos migratorios.

Antes de cerrar su concierto, el intérprete dejó una reflexión: “Está complicada la situación. Traten de no hacer desmadres, porque la neta, uno no sabe cómo puede acabar. ¡Viva México!”, expresó ante una ovación.