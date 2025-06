Señala Ángela Aguilar que dona dinero a los migrantes

Lo cierto es que ahora Aguilar ha manifestado que parte de las ganancias de algunos de sus discos han sido destinadas a la caridad en beneficio de inmigrantes, pero prefería no decirlo por miedo a recibir críticas.

“En Los Ángeles mis primeros dos discos fueron para el Children’ s House, pero dinero que yo recaudaba iba para allá. Yo era de...es que no digo esto porque no me gusta por luego la gente dice: ‘Ahora presumes ser buena persona’.

Incluso habló desde su situación en donde dijo tener ‘mucho foco’ por parte de la audiencia y aunque fuera por cosas negativas usaría esto para darle voz a temas realmente importantes, injusticias y demás hechos que deben ser expuestos. Comentó que está asociada con NDylon, es decir, National Day Laborer Organizing Network, señala milenio.com

“Me asocié con una fundación que es NDylon, que es National Day Labors Organization, básicamente es una fundación que ayuda a los migrantes, a todo tipo de migrantes, no solamente los mexicanos a exigir sus derechos y les proporciona también a veces abogados, ayuda, de cualquier tipo. Hay muchas injusticias que están pasando ahorita”.

Tales declaraciones fueron dadas en entrevista con Adela Micha, quien la escuchaba atenta sobre lo que mencionaba la señora; aunque la audiencia indicó que al parecer no recordaba el pleito legal que mantenía con una viuda.

Y es que desde hace meses una mujer y su abogado han manifestado por diferentes vías que Ángela Aguilar y su padre Pepe Aguilar no han accedido a pagar la indemnización de un músico que falleció, pero les trabajó durante 21 años.

El abogado de la señora mencionó que los cantantes únicamente querían otorgar un 5 por ciento de lo que por ley le tocaba al señor, por lo cual la viuda del hombre rechazó esto y mantiene su postura de exigir lo justo.

Los Aguilar por su parte no han emitido ningún tipo de declaración sobre esto, pero la audiencia se encuentra sumamente molesta por los señalamientos que hay en su contra y ahora tras los dichos de Ángela sobre la caridad que haría es que le recordaron ésta falta que ha tenido la cantante.

“De todo lo que habla, es lo contrario!”, ”Si tanto ella como el esposo se están colgando de ese tema”, ”Que pague, que pague”, ”Esas personas no viven en México, sólo vienen cuando cantan para sacar dinero”, ”Que paso con los Aguilar no que muy buena onda y con sus trabajadores no les pagan”, son algunos de los comentarios que expresó la gente.