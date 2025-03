Señala Ari Borovoy estar dispuesto a contar el motivo real del fin de OV7

De la misma manera, Borovoy recalcó que fue precisamente este asunto legal lo que le impidió romper el silencio desde hace mucho tiempo, señaló quien.com

“¿Por qué no abrí la boca durante estos 5 años?, por principios, porque yo lo que firmo, lo honro, yo soy una persona no nada más de palabra, lo que firmo lo honro, y lo que digo lo hago, y lo que hago lo sostengo, y tengo congruencia entre lo que pienso, lo que firmo, aunque a veces no me convenga, o no me beneficie”, aseveró.

En este sentido, el famoso señaló lo complicado que ha sido sobrellevar las críticas y ataques por algo que, desde su perspectiva, no tendría que ser así.

“Fueron cinco años que tú te podrás imaginar, que yo ponía cualquier cosa en las redes sociales y me decían: ‘tú destruiste al grupo, tú mentiste, tú los bajaste sin que hubiera una explicación’, claro, todavía no la saben, ‘tú les robaste’, todas las cosas que se te puedan ocurrir me ha tocado escucharlas”, manifestó.

“Me pintaron como un villano de una historia contada nada más por ellos, una persona que te hace firmar un contrato, porque dijeron que yo los obligué, como si les pusiera una pistola en la cabeza, te hacen firmar un contrato para que no hables y a perpetuidad, o sea, para lo que te quede de vida”, agregó.

Por último, el director general de BoBo Producciones, explicó que en una próxima ocasión revelará más detalles de lo que realmente sucedió al interior del grupo, pues ya no tiene un tema legal que se lo impida.

“Creo que es momento de que la gente, yo veo a los fans con muchas ganas de saber la verdad, y sabes ¿qué?, me parece justo también”, subrayó el también empresario.