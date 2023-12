Bad Bunny sorprendió a sus seguidores esta Navidad, al conectarse en vivo en su cuenta de Instagram. El Conejo Malo hizo una sesión para perrear y escuchar las canciones de su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero además, dejo claro que no quiere casarse.

El Conejo Malo confesó que uno de sus temas preferidos es No me quiero casar. “Yo por nadie voy a cambiar, por el momento contigo yo no quiero estar”, cantó en el live.

“En realidad, creo que es el tema favorito del álbum, porque yo ese tema me lo voy a tatuar en el pecho, bueno en el pecho no, porque ya tengo un caballo, pero en el cachete me pondré: ‘Yo no me quiero casar’, con este tema me da ganas de todo”, agregó.

El artista global se dijo listo para la gira en 2024 para apoyar su nuevo álbum de estudio. La gira Most Wanted, producida por Live Nation y Rimas, comenzará el 21 de febrero en Salt Lake City y terminará el 26 de mayo en Miami, indicó publimetro.com

En el medio, Benito hará paradas en Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos. El cartel de la gira también dice “y más...” al final de la lista de fechas, dando a entender que posiblemente se anuncien shows adicionales.

Durante la transmisión en vivo, Bad Bunny se sentó frente a un árbol de Navidad y un nacimiento; incluso en algún momento tomó una figura de los Reyes Magos para incorporarlo al baile. Él se colocó un gorrito rojo y cantó sus nuevos temas, mientras brindaba a la salud de todos.