Además, Chris se burló del hecho de que Jada Pinkett Smith admitió haber tenido un romance con el cantante August Alsina mientras ella y Will estaban en un break de su relación, una revelación que la pareja discutió en el programa de ella y que dio pie a una infinidad de memes con la cara de Will Smith evidentemente devastado por la noticia, señaló quien.com

El cómico de 58 años explicó cómo el título de su especial de stand-up, Chris Rock: Selective Outrage , que transmitió Netflix en vivo la noche del sábado, tenía conexiones con el actor de Men in Black, porque especuló sobre cómo Will lo atacó como un resultado de “practicar la indignación selectiva”.

Chris Rock acusó a Will Smith de practicar la “indignación selectiva” y se burló de las versiones de infidelidad que rodean al ganador del Oscar a Mejor Actor y a su esposa Jada Pinkett Smith en los que fueron sus primeros comentarios públicos desde que Will le dio una cachetada en la ceremonia del Oscar en 2022.

“Will Smith practica la indignación selectiva. Todos los que realmente saben, saben que no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo. Su esposa se estaba acostando con el amigo de su hijo. Ahora, normalmente no hablaría de esto, pero por alguna razón, estas personas pusieron esa mierda en internet. No tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan bajo”, mencionó Chris Rock sobre el hecho de que Will y Jada discutieron de forma pública el affair que sostuvo la actriz con un amigo de su hijo.

“Todos hemos sido engañados. Todos en esta industria han sido engañados. Pero ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en la televisión. ¡Ninguno de nosotros! ¿Por qué diablos harías eso?”, enfatizó el comediante sobre aquel suceso.

El comediante afirmó que todo el mundo dijo que Will era “un pend..” después de la revelación del enredo entre Jada y August Alsina, y también contó que, en aquel momento, trató de ponerse en contacto con él para brindarle su apoyo, pero que el actor no contestó.

“Todos lo llamaron pend..), ¿y a quién golpeó? A mí, una persona a la que sabe que puede vencer”, reclamó.

Chris aseguró que no reaccionó ni respondió físicamente ante la cachetada de Will Smith en el Oscar del año pasado porque a él sí lo educaron. Y agregó: “¿Saben lo que me enseñaron mis padres? No pelees frente a los blancos”, soltó el comediante.