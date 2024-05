Recientemente estrenó la serie El problema de los tres cuerpos en Netflix y también cuenta con un papel de peso en la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie. Y sin embargo, tiene la impresión de que nada es suficiente para ganarse el respeto en su propia tierra, señala quien.com

En los últimos años, Eiza González se ha convertido en una de las actrices mexicanas más internacionales. La estrella de 34 años se hizo famosa cuando aún era una adolescente protagonizando series juveniles como Lola érase una vez , pero en 2014 decidió probar suerte en Estados Unidos y rápidamente consiguió el papel protagonista en la adaptación a televisión de From dusk till dawn .

Desgraciadamente, la actriz siente que su país tiene una relación de amor odio con ella. Eiza se ha quejado de las burlas que tuvo que soportar mientras se abría camino en Hollywood, de las críticas que ha recibido por sus retoques estéticos o del escrutinio al que se somete su vida sentimental.

Eiza fue una de las celebridades latinas que acudió a la gala del Met y volvió a pronunciarse sobre el apoyo que no recibe por parte de los mexicanos.

“Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana... a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, comentó ante los medios que se habían dado cita en las escaleras del museo metropolitano de Nueva York.