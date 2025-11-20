Señala el actor Kevin Spacey que no tiene hogar y vive en hoteles

Sin embargo, aunque el actor aseguró que su su situación es complicada, Spacey puntualizó que no se ha declarado bancarrota. Aun así, reconoce que no está “muy bien” económicamente, y señaló que su antiguo hogar en Baltimore está guardado en almacenes por ahora, señala quien.com

“Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”, explicó.

En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Kevin Spacey explicó que su situación financiera se ha deteriorado debido a los elevados costos legales, junto con una caída significativa en sus ingresos.

El actor Kevin Spacey, conocido por sus papeles en American Beauty y House of Cards , sorprendió al confesar que actualmente no tiene una casa y vive en hoteles y alojamientos Airbnb, siete años después de que estallara el escándalo por agresiones sexuales en su contra.

“He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos. De una forma extraña, siento que he vuelto al punto de partida, que era simplemente ir donde estaba el trabajo”, dijo.

Desde 2017, más de 30 hombres han acusado a Spacey de conducta inapropiada o agresión sexual, siendo el actor Anthony Rapp uno de los más conocidos entre los denunciantes.

Su carrera se vio frenada de golpe tras las acusaciones: Netflix eliminó su papel de House of Cards, y ha sido difícil para él retomar papeles en grandes producciones.

No obstante, Kevin Spacey ha tenido triunfos: fue absuelto en un juicio en Reino Unido en 2023 por cargos de agresión sexual. También se le encontró “no responsable” en una demanda civil en Estados Unidos en 2022.

A pesar de las dificultades, Spacey mantiene la esperanza de reconstruir su vida y su carrera. En 2025 viajó a Chipre para ofrecer un espectáculo en un resort, y recientemente aceptó un premio por trayectoria en Cannes, un gesto simbólico de su deseo de regresar al ámbito artístico.

Además, revela que tiene pertenencias guardadas en almacenamiento y espera que, si su situación mejora, podrá decidir dónde quiere establecerse nuevamente.

En el reciente estreno del documental Spacey Unmasked, el actor volvió a negar las acusaciones de agresión sexual en su contra.

“Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo ni quiero asumir la responsabilidad ni disculparme con nadie que haya inventado cosas sobre mí o exagerado historias sobre mí”, dijo en el documental estrenado en mayo de 2024.

“Jamás le he dicho a nadie que si me hace favores sexuales le ayudaré en su carrera, jamás”, afirmó.