Señala el comediante Luis de Alba tener listo su testamento

El actor confesó que ya tiene todo arreglado, desde su herencia hasta su testamento, y que deseaba descansar en paz cuando llegue el momento
Noroeste Redacción
29/11/2025 09:22
El comediante Luis de Alba, una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, reveló que ya tiene listo su testamento luego de que su salud se ha visto afectada e incluso estuvo al borde de la muerte.

El actor confesó que ya tiene todo arreglado, desde su herencia hasta su testamento, y que deseaba descansar en paz cuando llegara el momento, sin importar el lugar.

Durante la charla, Luis de Alba reflexionó sobre el paso de los años y cómo esto había fortalecido su perspectiva de la vida. Con seguridad, el comediante expresó.

“Cada vez que pasan los años y la cercanía a los años, entonces me ha hecho valorizar más la vida, estar decidido a que si ahorita me toca, yo voy y si me toca mañana, entonces ya no pienso en eso”.

El comediante dejó claro que su prioridad en estos momentos es disfrutar los últimos momentos haciendo lo que más le gustaba. “Yo ahorita pienso que voy a estar en la noche haciendo lo que más me gusta”. Sin embargo, aclaró que no tiene el deseo de morir sobre un escenario, sino en la tranquilidad que su hogar y su familia le ofrecen.

“Quiero morir en mi cama como Dios quiera, ya no, lo no lo cuando llegue será como Dios quiera, pero yo creo que mis hijos y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados”.

Luis de Alba aseguró que ya dejó todo organizado para que sus hijos y su esposa estén protegidos y tengan lo necesario para cuando él fallezca, señala milenio.com

“Yo estoy preparado para saber cómo van a llevar sus vidas, que la mejor herencia que les puedo dejar, de hecho, es la que les he dejado, que tengan una carrera y afortunadamente, todos están listos para luchar y viven muy bien”.

Respecto a su testamento, el actor confirmó que todo estaba estipulado y listo, e incluso había repartido en vida lo necesario.

