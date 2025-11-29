Señala el comediante Luis de Alba tener listo su testamento

El comediante Luis de Alba, una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano, reveló que ya tiene listo su testamento luego de que su salud se ha visto afectada e incluso estuvo al borde de la muerte.

El actor confesó que ya tiene todo arreglado, desde su herencia hasta su testamento, y que deseaba descansar en paz cuando llegara el momento, sin importar el lugar.

Durante la charla, Luis de Alba reflexionó sobre el paso de los años y cómo esto había fortalecido su perspectiva de la vida. Con seguridad, el comediante expresó.

“Cada vez que pasan los años y la cercanía a los años, entonces me ha hecho valorizar más la vida, estar decidido a que si ahorita me toca, yo voy y si me toca mañana, entonces ya no pienso en eso”.