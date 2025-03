Señala Eugenio Derbez que ya tiene listo su testamento

“Los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferentes, tienen sus cosas cada uno, pero no hay, no hay favoritos”, señaló el famoso de 63 años durante su encuentro con distintos medios de comunicación.

Pero al hablar de su legado, Eugenio considera que no habrá complicaciones en ese sentido, pues además de ya tener todo en orden, considera que sus hijos mantienen una excelente relación, a pesar de que no comparten a la misma mamá, señala quien.com

“Sí ya lo hice, yo creo que dejarle problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad de parte de los que nos vamos, y aparte, creo que hemos sido una familia que a pesa r de que somos muy disfuncionales, nos llevamos mejor que muchas familias. Y que cuando me muera yo, no sea un tema la herencia, Dios quiera”, manifestó.

Eugenio negó que haya rechazado colaborar con su voz en la quinta entrega de la película Shrek, aunque aclaró que tiene una condición especial para aceptar este proyecto.

“Me gustaría meterle mano al libreto, si me lo autorizan, si no me lo autorizan les avisaré y entonces no lo hago”, reveló.

Finalmente, Eugenio Derbez reveló que continúa sufriendo los estragos de los incendios que se suscitaron en Los Ángeles a inicios de este 2025.

“Desgraciadamente, las aseguradoras están rebasadas, en la oficina, tanto mi oficina, como la casa de mi socio fueron pérdida total, teníamos una cantidad de material desarrollado, pósteres, recuerdos, memorabilia de la compañía, cosas que ya no vamos a recuperar”, expuso al respecto.