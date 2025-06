Señala Forbes a Reene Witherspoon como la actriz más rica de Hollywood

Respecto a la posición de Whiterspoon en la lista, Forbes detalló que pese a vender la mayor parte de su productora, Hello Sunshine, en 2021, y su devaluación en su precio de venta, la actriz sigue siendo muy solicitada actualmente, señala elimparcial.com

“Protagonizó You’re Cordially Invited, una comedia romántica para Amazon Prime Video estrenada en enero, y regresará para la cuarta temporada de The Morning Show en AppleTV+ a finales de este año. También es productora ejecutiva de Elle, la precuela de Legally Blonde, actualmente en producción”, detalló el medio estadounidense.

Del mismo modo, Reese Whiterspoon también es reconocida por su fuerte interés en la literatura y en colaborar con autores para llevar sus libros a la televisión o pantalla grande, como el caso de Little Fires Everywhere o Where The Crawdads Sing.

Regresa en Legalmente Rubia

Amazon Prime Video ha revelado el primer vistazo a la nueva serie precuela de Legalmente Rubia, titulada Elle. La producción está protagonizada por Lexi Minetree, quien interpretará a una joven Elle Woods, un personaje icónico que alcanzó la fama gracias a Reese Witherspoon en la película original de 2001.

La noticia fue compartida por la propia Witherspoon a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su entusiasmo por el inicio de las grabaciones. “Harvard fue difícil. La escuela secundaria fue aún más difícil. ¡Nuestra nueva serie, Elle, está en producción!”, escribió la actriz en su publicación.

Lexi Minetree fue anunciada como la protagonista en febrero de 2024, lo que marca su primer papel principal después de haber participado en producciones como Law & Order: SVU, The Murdaugh Murders, Crowdsource Murder y The Paramedic Who Stalked Me.