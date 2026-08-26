Señala Jaafar Jackson que secuela de ‘Michael’ abordará una etapa difícil del ‘Rey del Pop’

“Creo que la segunda película ofrecerá aún más perspectiva desde su punto de vista, porque al final del día, las acusaciones siempre provienen de otra persona”, dijo a la revista.

En una entrevista con GQ Middle East, Jaafar dijo que la segunda parte tocará este complicado tema, narrándolo desde el punto de vista de Michael.

Mientras que el exitoso biopic Michael evitó abordar las acusaciones de abuso infantil contra el fallecido Rey del Pop Michael Jackson al terminar su historia en 1987 — varios años antes de que el superestrella enfrentara su primera acusación —, su sobrino y protagonista de la película, Jaafar Jackson, afirma que la secuela abordará este capítulo difícil en la vida de su tío.

“Es la historia de otra persona”, agregó Jaafar. “Es la idea de otra persona sobre lo que es, y principalmente está impulsada por una agenda. Y ese es realmente el problema que hemos tenido como familia: que la voz de Michael no sea escuchada. Creo que eso es muy, muy importante, especialmente en sus últimos años”.

En 1993, la familia de Jordan Chandler acusó a Jackson de abuso sexual. El caso, que involucraba al niño que había pasado considerable tiempo con el cantante, fue investigado por las autoridades de Santa Bárbara, que no formularon cargos penales, aunque Jackson llegó a un acuerdo en una demanda civil presentada por la familia por un monto reportado de 25 millones de dólares, destaca billboard.com

Años después, en 2023, Jackson fue arrestado e imputado por varios cargos de abuso infantil, administración de un agente intoxicante y otros cargos relacionados con Gavin Arvizo, de 13 años.

Ese caso fue a juicio y Jackson fue absuelto de todos los cargos en 2005. Un documental de 2019, Leaving Neverland, incluyó acusaciones del coreógrafo Wade Robson y James Safechuck, quienes afirmaron que Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños; Jackson y sus representantes han negado rotundamente todas las acusaciones de conducta indebida con menores, y Jackson nunca fue declarado culpable de ningún cargo.

Michael, dirigida por Antoine Fuqua, cuenta la historia del ascenso del cantante desde sus humildes orígenes en Indiana como parte de la banda familiar Jackson 5 hasta su eventual consolidación como la máxima estrella pop del planeta, terminando en 1987 con el lanzamiento de su álbum Bad.

Fuqua dijo previamente a The New Yorker que la primera película comenzaba con el tristemente célebre allanamiento policial de 1993 en el rancho Neverland de Jackson tras las acusaciones de abuso por parte de Chandler.

Supuestamente se filmaron escenas relacionadas con las acusaciones de abuso durante la primera producción, pero una disputa legal de último minuto obligó a los productores a eliminar esas escenas cuando el patrimonio de Jackson se dio cuenta de que una cláusula en uno de los acuerdos con Chandler les impedía abordar esas acusaciones en la película.

Este descubrimiento tardío supuestamente resultó en costosas regrabaciones de 50 millones de dólares que retrasaron el estreno original.

Sin embargo, a principios de este mes, el jefe de cine de Lionsgate, Adam Fogelson, dijo que el estudio espera comenzar la producción de la secuela a finales de este año o principios del próximo, con planes de lanzar la segunda parte a finales de 2027 o principios de 2028.

Fuqua describió la difícil decisión de no abordar las acusaciones en la primera película, diciendo que las regrabaciones fueron “complicadas”, pero que el equipo de producción de la película estaba en la misma página sobre cómo contar la historia del cantante. “La película se llama Michael, por lo que tienes que enfocarte en Michael.

El director también señaló que gran parte del material filmado para la primera película podría usarse en la secuela, destacando que el rodaje “llegó bastante lejos” en los años posteriores de Jackson.

El cantante murió en junio de 2009 a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco causado por una intoxicación aguda con el poderoso anestésico quirúrgico propofol.