$!Señala Julio Iglesias incoherencias, ante acusaciones en su contra

Luego de que se diera a conocer que Julio Iglesias enfrenta una denuncia en España, el cantante decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde negó los señalamientos y aseguró que las acusaciones son falsas y contradictorias.

La denuncia fue presentada por dos ex empleadas, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran que los hechos ocurrieron en 2021, mientras trabajaban para el artista en propiedades ubicadas fuera de España.

El caso se encuentra en una fase de investigación preliminar. Hasta ahora, Julio Iglesias no ha sido formalmente imputado, y según él mismo ha declarado, no ha tenido acceso al contenido completo de la denuncia.

“No me permiten ejercer mi derecho a la defensa”, expresó el reconocido cantante. “El único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa es hacerlo públicamente”, expresó el cantante, insistiendo en que los hechos denunciados “carecen de veracidad”.