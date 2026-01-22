$!Señala Julio Iglesias incoherencias, ante acusaciones en su contra

Luego de que se diera a conocer que Julio Iglesias enfrenta una denuncia en España, el cantante decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde negó los señalamientos y aseguró que las acusaciones son falsas y contradictorias.
La denuncia fue presentada por dos ex empleadas, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran que los hechos ocurrieron en 2021, mientras trabajaban para el artista en propiedades ubicadas fuera de España.
El caso se encuentra en una fase de investigación preliminar. Hasta ahora, Julio Iglesias no ha sido formalmente imputado, y según él mismo ha declarado, no ha tenido acceso al contenido completo de la denuncia.
“No me permiten ejercer mi derecho a la defensa”, expresó el reconocido cantante. “El único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa es hacerlo públicamente”, expresó el cantante, insistiendo en que los hechos denunciados “carecen de veracidad”.
En un comunicado difundido en Instagram, Julio Iglesias afirmó que la Fiscalía le negó la posibilidad de personarse en el procedimiento y conocer los detalles formales de la acusación, por lo que aseguró verse obligado a defenderse públicamente, detalla elimparcial.com
Como parte de su defensa, Julio Iglesias publicó capturas de conversaciones de WhatsApp que atribuye a las mujeres que hoy lo acusan.
Los mensajes, enviados entre 2021 y 2022, muestran un trato cercano y afectuoso, con frases como “te quiero mucho”, “un beso”, “cuando me necesites me llamas” y felicitaciones personales.
El cantante sostiene que estas comunicaciones, tanto durante la relación laboral como después de que concluyó, evidencian una incoherencia con las acusaciones actuales.
En su mensaje, Julio Iglesias calificó como “muy grave” que la mentira y la desinformación se utilicen para atacar a una persona, y aseguró estar siendo víctima de una campaña mediática basada en información falsa.
“Todo tiene un límite. Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, escribió.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre el caso, y las denunciantes no han respondido a la difusión de los mensajes compartidos por el artista.
El proceso legal continúa en curso, mientras Julio Iglesias insiste en su inocencia y sostiene que las pruebas que ha hecho públicas contradicen la versión presentada en su contra.