Señala Kenia Os ser víctima de una campaña de desprestigio

Kenia Os se pronunció ante la ola de comentarios que en las últimas semanas ha rodeado su nombre en redes sociales. A través de su canal de difusión de Instagram, la cantante aseguró que ella y su equipo han identificado un aumento de contenido negativo relacionado con su persona y su carrera, situación que calificó como una nueva “campaña de desprestigio”. El mensaje de Kenia Os llega después de que su nombre fuera relacionado en redes sociales con una conversación que también involucró a Belinda y Danna . Sin embargo, la cantante no señaló a ninguna de las dos artistas como responsable de los ataques ni afirmó que exista una relación directa entre ellas y la campaña que denunció. La controversia se ha alimentado principalmente de interpretaciones de usuarios, publicaciones en redes sociales y enfrentamientos entre seguidores de las cantantes. Frente a este escenario, Kenia optó por explicar su postura sin entrar en una disputa directa, señala quien.com

“No es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé. Llevo años en esto y ya aprendí que el ruido pasa y el trabajo se queda. No voy a convertir esta situación en una guerra pública”. Con estas palabras, la cantante dejó claro que no tiene intención de responder a cada versión que circula en Internet ni de llevar la discusión a un enfrentamiento con otras figuras de la industria. La intérprete también señaló que el problema no se limita a los comentarios derivados de la polémica reciente. De acuerdo con su mensaje, su equipo ha observado un incremento en las notas y publicaciones negativas relacionadas con ella, algo que considera perjudicial para la imagen que ha construido a lo largo de su carrera.

Danna, Kenia Os y Belinda.