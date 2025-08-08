Señala Leonardo Aguilar, posible colaboración junto a Christian Nodal

“Nunca nos llevamos mal, pero al principio era como...”, comentó el hijo de Pepe Aguilar, entre risas. “Como cuñado soy un tipazo”, añadió en tono relajado. A lo largo de la conversación, dejó claro que, más allá del lazo familiar, existe una amistad consolidada con el intérprete de Adiós amor.

El joven artista detalló cómo el vínculo con Nodal ha evolucionado de una relación cordial a una conexión fraternal y creativa.

Durante una reciente entrevista en el pódcast Échale, conducido por José Quintero, Leonardo Aguilar habló abiertamente sobre la relación que mantiene con el cantante Christian Nodal, pareja sentimental de su hermana Ángela Aguilar.

Leonardo Aguilar confirmó que ya existe una colaboración creativa entre él y Nodal, especialmente en la creación de canciones. Aunque aún no han grabado un dueto, no descarta que suceda en el futuro.

“Dios quiera que sí”, respondió cuando se le preguntó sobre una posible colaboración directa. “Ahora ya estamos colaborando en composiciones”, añadió.

También describió momentos íntimos en los que ambos pasan tiempo juntos improvisando música, incluso en horarios poco habituales: “Hay veces de que estamos él y yo cotorreando a las 6:00 de la mañana...cantando canciones”, dijo.

Leonardo expresó que la integración de Nodal a su entorno familiar ha sido positiva, al punto de sentir que ha ganado un hermano. “Definitivamente, cien por ciento, que comparto muchas cosas con él”, mencionó.

El cantante también compartió cómo el trabajo profesional con Ángela y Christian fluye de manera natural dentro del núcleo familiar: “Oye, Ángela, hay que juntarnos a componer. Ah, pues va. Y nos juntamos a componer y salen cosas padrísimas”.

En otro momento de la entrevista, Leonardo relató una anécdota relacionada con una conversación que tuvo con su padre, Pepe Aguilar, después de un viaje familiar. Según explicó, durante un desayuno, su padre les comunicó que era momento de independizarse.

“Nos va a correr”, pensó Leonardo en ese instante. Sin embargo, describió que fue una decisión tomada de forma afectuosa: “Nos dijo de que mira, güeyes, ya sabes pagar electricidad, gas, teléfono, coche, lo que sea, ya no te estoy haciendo un bien teniéndote aquí tan a gusto. Dale”.