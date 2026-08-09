Señala Luis de Llano por qué no ha dado una disculpa a Sasha Sokol

El caso marcó un precedente en México, luego de que la Suprema Corte dejó firme la sentencia y estableció que el abuso sexual puede ser reclamado por la vía civil sin importar el tiempo transcurrido. Sin embargo, Sasha Sokol ha manifestado públicamente que la reparación del daño no estará completa mientras no se cumpla con la disculpa pública, pues considera que retrasarla prolonga su revictimización.

El productor aseguró que la razón por la que no ha ofrecido la disculpa es porque el tema continúa dentro de un proceso legal. “Esa disculpa es un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición siempre”, declaró.

En su primera entrevista en este tiempo, explicó por qué aún no ha cumplido con la disculpa pública ordenada por las autoridades.

A más de cuatro años de que estalló el caso legal con Sasha Sokol, el productor Luis de Llano rompió el silencio sobre la sentencia civil que lo encontró responsable por el abuso sexual que la cantante denunció haber sufrido cuando tenía 14 años y él 39.

Cuestionado sobre los detalles del proceso y la indemnización económica, Luis de Llano evitó profundizar en el tema, señala quien.com

“No, no, no tengo nada que compartir, nada que decir al respecto. Yo creo que es una cosa que se volvió mediática, de una parte, pues se volvió viral y es lo que contagió. No me preguntes de eso porque no te puedo contestar. Es una cosa que yo tengo guardada... Nada de eso puedo hablar yo. La corte me exigió no hablar de eso”, expresó.

Durante la conversación también fue interrogado sobre la decisión de Sasha Sokol de no volver a reunirse con Timbiriche, agrupación que marcó el inicio de su carrera y en la que conoció al productor. De Llano reiteró que no desea abordar ese tema, aunque recordó con cariño el proyecto musical.

“Yo no puedo hablar de eso, ni quiero hablar de eso, ni lo menciono. Timbiriche fue una época, fue un concepto maravilloso que funcionó y que ojalá siga pues alguno recordando, porque Timbiriche le cantaba a la vida, le cantaba al amor, le cantaba a la madre, le cantaba al padre. Esa es la magia de Timbiriche”, comentó.

Sobre el momento en que finalmente ofrecerá la disculpa pública ordenada por la justicia, el productor respondió que no existe una fecha definida.

“Bueno, no, no es que no sé, que aquí el tiempo es el que va a decidir las cosas. Yo no he dado una entrevista, es la primera que doy, creo que en cuatro años, cuatro años, siete meses no he dicho nada, ni voy a decir nada. Me iré toda mi vida trabajando, yo pruebo mi vida a través de mi trabajo”, señaló.