En noviembre pasado, el actor confesó que había tenido fracturas en sus brazos, una mano y la cara debido a las caídas. Por otra parte, explicó que tuvo que ser operado en la columna vertebral por un tumor que al final resultó ser benigno, pero que por desgracia afectó su capacidad para caminar.

“Caerse es lo que te mata cuando tienes parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de parkinson, muere con parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80”, aseguró.

A pesar del complicado panorama, Michael J. Fox tiene las esperanzas puestas de que la fundación que creó en el 2000 encuentre una cura para la enfermedad.

Michael J. Fox cuando solo tenía 29 años y era una de las grandes estrellas de Hollywood. Hasta el momento, la fundación que lleva su nombre ha recaudado más de mil millones de dólares que han sido destinados para la investigación.

Cuando Fox fue diagnosticado en 1991, con tan solo 29 años y en la cúspide de su carrera, intentó ocultar el avance de su enfermedad por siete años. Una vez que hizo público su padecimiento, decidió dedicar sus esfuerzos para buscar una cura.