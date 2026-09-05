Señala Ryan Reynolds que podría hacer un cameo en la serie ‘Lanters’

Durante años, Ryan Reynolds convirtió el fracaso de su película Linterna Verde (Green Lantern) en una fuente inagotable de bromas. Sin embargo, el actor sorprendió al revelar que estaría dispuesto a regresar al universo de los Linternas Verdes mediante un cameo en la serie Lanterns. En una entrevista concedida a Entertainment Tonight durante la presentación de su película Mayday, Reynolds fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar una aparición especial en la producción de HBO Max. “Claro que haría un cameo. Me encanta. Aprendí muchísimo haciendo esa película. Y sé lo que estás pensando: “Ah, aprendiste lo que no se debe hacer”. En cierta en parte, sí. Pero también, cuando haces algo de esa magnitud, siempre surgen enseñanzas fundamentales. Le debo toda mi carrera a esa película. Se lo debo todo”.

Incluso, Reynolds recordó lo especial que fue el set de Linterna Verde en 2011, donde conoció a su esposa y madre de sus cuatro hijos, Blake Lively, señala elimparcial.com ¡Sí! Fue increíble. Todo lo relacionado con esa película fue como un regalo que no deja de dar frutos. Realmente disfruté la experiencia de hacerla”. Por ahora, la respuesta es no. Ni HBO, ni DC Studios, ni el co-CEO James Gunn han anunciado negociaciones o la participación de Reynolds en la serie. El actor tampoco aseguró que volvería a interpretar a Hal Jordan. Solamente manifestó su disposición a realizar una aparición especial, por lo que cualquier versión sobre el personaje que podría interpretar permanece en el terreno de la especulación. Un regreso como el mismo Linterna Verde de 2011 sería complicado dentro de la continuidad actual. Kyle Chandler es quien interpreta a Hal Jordan en el nuevo Universo DC, mientras que Aaron Pierre da vida a John Stewart. Lanterns sigue a ambos policías intergalácticos mientras investigan un asesinato en Nebraska que termina conectado con un misterio de mayores dimensiones. La producción pertenece al capítulo Dioses y monstruos del universo encabezado por Gunn y Peter Safran. Una eventual aparición de Reynolds podría plantearse como una referencia metanarrativa, una variante del multiverso o incluso un personaje diferente, pero ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada.