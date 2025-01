“Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día”, afirmó el rapero en una de sus publicaciones”, dijo el rapero.

“En el acuerdo que firmamos, él puede ver a Luka el día que él quiera, mientras no interrumpa sus actividades escolares y de rutina del bebé, de siete de la mañana a siete de la noche. Pero él quiere llegar a verlo a las 9 de la noche, y cuando él lo ve una o dos horas es porque él quiere”, explicó Nazor.

La influencer expresó abiertamente su temor ante el comportamiento del cantante, mencionando que sus últimas visitas al menor han generado inquietud debido a la presencia de hombres armados que lo acompañan. Maya aseguró que estos individuos, aparentemente sin permisos legales para portar armas, representan un riesgo tanto para ella como para su hijo.

“Así viene siempre, con mil hombres armados a ver a su hijo, que ni siquiera tienen permiso de portación de armas. Solo uno o dos. Lo hace para meterme miedo y exponiendo al niño”, detalló en sus publicaciones.

“Temo por mí y por mi hijo. Así que si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quesada por ser y por hacer las cosas como las está haciendo”, afirmó.

En su respuesta, Maya aseguró que nunca ha solicitado la pensión alimenticia y que estaría dispuesta a renunciar a ella si con ello se garantiza la seguridad y estabilidad de su hijo. La influencer también acusó a Santa Fe Klan de ejercer violencia económica, señalando que utiliza la cuestión del dinero como un medio de control y manipulación.

“Yo le he dicho a Ángel que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso. Lo único que quiero es proteger a Luka. Porque solamente quiere ejercer violencia económica, y yo no necesito pensión”, enfatizó.

A pesar de sus diferencias, Maya aseguró que su prioridad es el bienestar de su hijo y que hará todo lo posible por defenderlo:

“Voy a defender a mi hijo con garras y con fuerza, porque es lo único que a mí me interesa: que mi hijo esté bien y lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone estando con él”.