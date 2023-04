James Corden es el presentador ‘más difícil’ y ‘desagradable’ de la televisión, según un director. Craig Duncan, quien trabajó con el presentador de Late Late Show en 2013 en el set de la serie de competencia A League of Their Own, se le encomendó la tarea de dirigir a Corden y a otros participantes en un desafío fuera del estudio.

“Llegó a un punto en el que tuvo que leer de una tarjeta”, recordó Duncan en un video de YouTube. “Había una especie de broma allí, y él simplemente lo miró como: ‘Eso no es divertido, eso no es divertido. Es una mierda. Tenemos que reescribir eso’”.