Señalan distanciamiento de Christian Nodal con su familia

En las últimas semanas el nombre de Christian Nodal se ha visto envuelto en rumores y no solo en lo que respecta a su matrimonio con Ángela Aguilar. Mientras que se ha confirmado que el cantante y su esposa siguen juntos y felices, la relación con su familia ha seguido dando de qué hablar. Luego de que compartiera un críptico mensaje en el que afirmara no ser dueño de su nombre y de que se especulara sobre un supuesto conflicto con su padre, Jaime González, el artista sonorense ha hecho una declaración que, lejos de despejar las dudas, ha alimentado las versiones de distanciamiento. El pasado 29 de abril, Christian se presentó en el Palenque ExpoGan en Hermosillo, tras aterrizar en su natal Sonora junto a Ángela. En medio de su actuación en su escenario, el cantautor se dirigió al público para agradecerle y compartirle su sentir sobre lo que está viviendo. “Todo puede salir mal en un evento, pero lo único que saldrá bien cuando es real es esto, es la energía, tenernos frente a frente y disfrutar cada canción... Muchísimas gracias por eso”, expresó antes recibir una calurosa ovación.

“Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”, continuó Nodal, haciendo referencia al mensaje que publicó en sus historias de Instagram el pasado 11 de abril. En aquel momento, el cantante compartió dicho mensaje para deslindarse de las decisiones creativas del polémico video de su canción Un Vals, cuya protagonista tenía un innegable parecido con Cazzu, expareja del cantante. “Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes. Los amo con todo mi ser y les doy todo mi respeto y mi amor desde el escenario y así va a ser siempre”, agregó Nodal.