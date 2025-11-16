Señalan el fin de la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían dado por concluida su relación tras un año juntos, de acuerdo con información del fotógrafo Jordi Martín. El colaborador de El Gordo y La Flaca aseguró que la ruptura se habría producido por supuestos episodios de inseguridad de la actriz.

El cantante Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez habrían terminado su relación luego de un año juntos, así lo reportó el fotógrafo Jordi Martín.

“Cuando veo que no va (Candela Márquez) a los Latin GRAMMY, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes, que esta relación estaba super deteriorada. Esta relación se empieza a deteriorar con el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz”, contó el fotógrafo Jordi Martín.

“A Candela Marquez no le sentó nada bien. Me dicen que agarró un ataque de celos tremendo contra Shakira y que dejó la relación con Sanz, que se rompió”, agregó.

De acuerdo con Jordi Martín, aunque Alejandro Sanz y Candela Márquez intentaron retomar su relación días después de la ruptura, en septiembre enfrentaron “una crisis tremenda” de la que ya no lograron recuperarse, señala quien.com

“Alejandro Sanz, en los últimos meses, se ha instalado en México a vivir, y me aseguran que la distancia, al final, ha sido un gran problema para la pareja. Me dicen personas muy cercanas a Alejandro Sanz que Candela era una persona insegura, que sufría muchísimo de celos. Me dicen que Alejandro Sanz la ha querido muchísimo, que se enamoró perdidamente, pero que ha llegado un punto en el que ya no ha podido más”, recalcó.

“Me dicen que la distancia ha sido un factor clave para la separación. Desde hace unas semanas, ya tomaron la decisión de romper por completo. Es información oficial por parte del entorno de Alejandro Sanz. Me han dicho que han terminado, han roto y que no van a volver”, recalcó.

En 2024, Alejandro Sanz dejó entrever su relación con Candela Márquez a través de intercambios de mensajes románticos en Instagram. Las especulaciones crecieron cuando ambos fueron captados besándose en público.

En octubre de ese mismo año, fueron vistos durante el partido entre el Inter Miami y el New England Revolution en el que el cantante asistió como invitado especial de David Beckham, al mismo tiempo que disfrutó de la compañía de Candela, a quien le presentó al ex futbolista.

Una semana después, la pareja fue captada compartiendo besos, caricias y sonrisas mientras pasean por las calles de Miami de lo más enamorados y sin intentar esconderse de los paparazzi.

El 5 de noviembre, la pareja confirmó su noviazgo al compartir en redes sociales un par de fotografías con sus manos entrelazadas. Días después, el 13 de noviembre, hicieron su primera aparición pública durante el homenaje a Carlos Vives en los Latin Grammy y, más tarde, desfilaron juntos por la alfombra roja de la premiación.